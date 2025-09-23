ДБР: Затримано офіцера, який долучив підлеглих до будівництва свого будинку

Замість військової служби, підлеглі командира ЗСУ півтора року будували йому будинок. Державі завдано шкоди на 1,3 млн грн

Затримання (Фото: ДБР)

Слідчі затримали командира однієї з військових частин Рівного, який підозрюється у змушенні підлеглих будувати йому будинок. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як з'ясували правоохоронці, до проведення будівельних робіт, замість несення служби, командир залучив трьох підлеглих військових, серед яких були двоє водіїв та електрик. Вони здійснювали ремонтні роботи в будинку керівника у Львівській області.

Вказані військові "на папері" залишалися на місці дислокації у Рівному, а відтак щомісячно отримували зарплату.

Будівництво тривало понад півтора року – з березня 2024-го. За цей час із бюджету військової частини протиправно виплатили понад 1,3 млн грн.

17 вересня на місці будівництва провели обшуки і виявили там двох із вищевказаних військових. Наразі вони уже повернулися до виконання своїх службових обов’язків. Ще один "будівельник" із липня несе службу в Сумській області.

Під час обшуків правоохоронці знайшли грамоти для підлеглих, які керівник виписував "за сумлінну службу", коли ті виконували його окреме доручення на Львівщині.

Командира затримано та оголошено підозру у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

Його заарештовано з правом на внесення 1,3 млн грн застави. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

