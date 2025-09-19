ДБР: Затримано офіцера, який допомагав депутатці фіктивно служити. Налагодив нову схему

Затримання (Фото: ДБР)

У Дніпрі затримали колишнього командира військової частини та його спільників, яких підозрюють в організації схеми незаконного виїзду військовозобовʼязаних до Європи. Про це повідомили Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора.

Як з'ясували правоохоронці, офіцер Збройних Сил України за гроші організовував для деяких військових втечу прямо з частини. Допомагали йому двоє цивільних, які відповідали за фінансовий розрахунок і саме перевезення клієнтів.

Згідно з матеріалами справи, в одному з епізодів фігуранти організували втечу військового з частини в Кам'янському районі Дніпропетровської області. Спільниця офіцера запевнила "клієнта", що наслідків не буде, а повний пакет послуг, з допомогою незаконного перетину кордону, коштуватиме $14 000.

9 вересня учасник схеми приїхав за військовим до частини, і разом вони вирушили до Дніпра. У місті військовий передав $7000, а решту мав оплатити вже перед виїздом до Європи. Чоловіка проінструктували й повідомили, що після перетину кордону він має звернутися до місцевої поліції та зареєструватися як біженець.

У ДБР зазначили, що основний організатор схеми був одним із тих, хто допоміг депутатці Дніпропетровської обласної ради фіктивно проходити службу. Після цього його відсторонили від посади й понизили у званні з підполковника до майора, а суд визнав винним у пособництві в ухиленні від військової служби та розтраті чужого майна.

Враховуючи каяття чоловіка, йому призначили покарання з випробувальним терміном на три роки. Однак після цього він не зупинився.

Офіцера затримали в одному з гральних закладів Дніпра, де він регулярно буває. Під час обшуку у нього вилучено майже $4000 доларів, які він ще не встиг програти.

Також ДБР встановило очевидицю, яка підтвердила інформацію про "бізнес" і дала викривальні покази на офіцера.

Майора та його спільницю підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Сил оборони. Усім трьом фігурантам також висунули підозри ще й у дезертирстві.

Наразі вирішується питання обрання офіцеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Також перевіряються інші епізоди та причетність до неї офіцерів військової частини.

Вилучені гроші (Фото: ДБР)