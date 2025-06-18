"Страшное место". Депутатка з Дніпропетровщини вирішила попіаритись на "службі" у ЗСУ – аудіо

Державно бюро розслідувань заявило про викриття на Дніпропетровщині депутатки обласної ради, яка заради іміджу почала фіктивно служити у Збройних Силах України. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про Маріанну Мірошніченко.

У ДБР стверджують, що у 2023 році жінка вирішила "прокачати" свій політичний імідж серед електорату та колег (в телефонному записі вона і сама це каже. – Ред.). Вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби.

Після цього жінку направили до навчального центру для проходження базового військового вишколу та надали первинне військове звання "солдат".

До схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. Той звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях.

Також, за даними ДБР, вона незаконно отримала виплат за службу на понад 200 000 грн, які регулярно витрачала "на власні забаганки".

Правоохоронці оприлюднили записи розмов. В одній з них заступник командира частини телефонував начальнику навчального центру та просив "порішати питання" – щоб той зарахував і "відпустив" депутатку з навчань. Також він розповів, що жінка "йде" на посаду офіцера комунікацій.

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Друга розмова – депутатки з її матір’ю.

"Я була в учебці. Знаєш, я потім подзвонила своїм полковникам: от реально я вас люблю, але те, що я пробула в цьому страшному місці дві години, і 1,45 з них я була тому, що начальник цього всього бігав по своїх стройках, а потім прибіг до мене... А так я пробула би 15 хвилин. Страшне місце. Заходиш туди, а вийти нікуди не можеш", – поділилась вона.

Також жінка похвалилася, що отримала на руки документи, що присягу було "прийнято" без неї, а також "було простежено", щоб вона не поїхала у десантно-штурмову бригаду.

На сайті Дніпропетровської облради зазначено, що Маріанні Мірошніченко 46 років, вона голова правління дніпровської міської громадської організації захисту тварин "Вірність". Мірошніченко безпартійна, але входить до фракції "Пропозиція".