"Страшное место". Днепропетровская депутат решила попиариться на "службе" в ВСУ – аудио

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении в Днепропетровской области депутата областного совета, который ради имиджа начал фиктивно служить в Вооруженных Силах Украины. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Марианне Мирошниченко.

В ГБР утверждают, что в 2023 году женщина решила "прокачать" свой политический имидж среди электората и коллег (в телефонной записи она и сама это говорит. – Ред.). Она прошла военно-врачебную комиссию, где была признана годной к службе.

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После этого женщину направили в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки и присвоили первоначальное звание "солдат".

К схеме она привлекла знакомого заместителя командира одной из воинских частей. Тот обратился к начальнику учебного центра с предложением помочь депутату быть только в списках военнослужащих и не принимать непосредственного участия в учениях.

Также, по данным ГБР, она незаконно получила выплаты за службу более чем на 200 000 гривен, которые регулярно тратила "на собственные прихоти".

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Правоохранители обнародовали записи разговоров. В одной из них заместитель командира части звонил начальнику учебного центра и просил "порешать вопрос" – чтобы тот зачислил и "отпустил" депутата с учений.

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Второй разговор – депутат с ее матерью.

"Я была в учебке. Знаешь, я потом позвонила своим полковникам: вот реально я вас люблю, но то, что я пробыла в этом страшном месте два часа, и 1,45 из них я была потому, что начальник этого всего бегал по своим стройкам, а потом прибежал ко мне... А так я пробыла бы 15 минут. Страшное место. Заходишь туда, а выйти никуда не можешь", – поделилась она.

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Также женщина похвасталась, что получила на руки документы, что присяга была "принята" без нее, а также "было прослежено", чтобы она не поехала в десантно-штурмовую бригаду.

На сайте Днепропетровского облсовета отмечено, что Марианне Мирошниченко 46 лет, она председатель правления днепровской городской общественной организации защиты животных "Верность". Мирошниченко беспартийная, но входит во фракцию "Предложение".

"Страшное место". Днепропетровская депутат решила попиариться на "службе" в ВСУ – аудио
Мирошниченко Марианна (Фото: Днепропетровский облсовет)
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