"Страшное место". Днепропетровская депутат решила попиариться на "службе" в ВСУ – аудио

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении в Днепропетровской области депутата областного совета, который ради имиджа начал фиктивно служить в Вооруженных Силах Украины. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Марианне Мирошниченко.

В ГБР утверждают, что в 2023 году женщина решила "прокачать" свой политический имидж среди электората и коллег (в телефонной записи она и сама это говорит. – Ред.). Она прошла военно-врачебную комиссию, где была признана годной к службе.

После этого женщину направили в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки и присвоили первоначальное звание "солдат".

К схеме она привлекла знакомого заместителя командира одной из воинских частей. Тот обратился к начальнику учебного центра с предложением помочь депутату быть только в списках военнослужащих и не принимать непосредственного участия в учениях.

Также, по данным ГБР, она незаконно получила выплаты за службу более чем на 200 000 гривен, которые регулярно тратила "на собственные прихоти".

Правоохранители обнародовали записи разговоров. В одной из них заместитель командира части звонил начальнику учебного центра и просил "порешать вопрос" – чтобы тот зачислил и "отпустил" депутата с учений.

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Второй разговор – депутат с ее матерью.

"Я была в учебке. Знаешь, я потом позвонила своим полковникам: вот реально я вас люблю, но то, что я пробыла в этом страшном месте два часа, и 1,45 из них я была потому, что начальник этого всего бегал по своим стройкам, а потом прибежал ко мне... А так я пробыла бы 15 минут. Страшное место. Заходишь туда, а выйти никуда не можешь", – поделилась она.

Также женщина похвасталась, что получила на руки документы, что присяга была "принята" без нее, а также "было прослежено", чтобы она не поехала в десантно-штурмовую бригаду.

На сайте Днепропетровского облсовета отмечено, что Марианне Мирошниченко 46 лет, она председатель правления днепровской городской общественной организации защиты животных "Верность". Мирошниченко беспартийная, но входит во фракцию "Предложение".