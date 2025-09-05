ДБР: Затримано пʼятьох прикордонників, які випустили за кордон 80 "ухилянтів"

Викрито прикордонників, які у пункті пропуску умисно порушували правила перевірки документів

Затримані (Фото: dbr.gov.ua)

На Львівщині затримали п’ятьох прикордонників, які під час служби на пункті пропуску "Угринів" організували незаконний виїзд щонайменше 80 чоловіків призовного віку. Про це повідомляють Державне бюро розслідувань та Державна прикордонна служба.

За даними ДБР, у пункті пропуску на кордоні з Польщею затримані умисно порушували правила перевірки документів – не звіряли дані у базах, не вносили відомості про перетин кордону та фактично давали "зелене світло" тим, хто не мав права виїзду.

Таким чином вони забезпечили незаконний виїзд щонайменше 80 чоловікам віком від 18 до 60 років.

Зазначається, що на початку вересня всіх п’ятьох прикордонників затримали за підозрою в порушенні правил несення прикордонної служби та незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Суд вже арештував їх. Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Окрім цього, під час розслідування перевіряється причетність до злочинів і керівної ланки прикордонного загону.

Правоохоронці встановлюють джерела походження активів одного з командирів – квартир, будинку, земельної ділянки, коштовних авто та значних коштів, вартість яких суттєво перевищує задекларовані ним доходи.