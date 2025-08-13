На Закарпатті правоохоронець переправляв чоловіків до Словаччини – ДБР

Підозрюваний (Фото: ДБР)

Державне бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України та підрозділом внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби повідомило про викриття протиправної схеми перетину кордону для чоловіків призовного віку, в причетності до якої підозрюють працівника правоохоронних органів.

Як встановило слідство, фігурант справи завдяки службовому положенню мав доступ до інформації про ділянки перетину кордону зі Словаччиною поза офіційними пунктами пропуску.

Через знайомих правоохоронець шукав чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонував їм за гроші надати маршрути для втечі за кордон. Вартість послуги становила $6000.

Фігуранта справи було затримано "на гарячому" під час отримання від чергового "клієнта" частини суми у розмірі $5000.

Ще $1000 він взяв як аванс напередодні за інформацію про розташування прикордонних нарядів і точні місця, де можна непомітно перетнути кордон поза пунктом пропуску.

Затриманому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Санкція статті передбачає до дев'яти років тюрми.

Слідчі ДБР подали до суду клопотання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Перевіряється можлива причетність до оборудки керівництва правоохоронного підрозділу.

"Протиправна схема не встигла набрати обертів та діяла не більше як місяць. За попередніми даними встановлено, що за цей час інспектор встиг переправити за кордон незначну кількість чоловіків", – повідомили у ДБР.

Зазначається, що правоохоронця вже відсторонено від займаної посади.