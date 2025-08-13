На Закарпатье правоохранитель незаконно вывозил мужчин в Словакию – ГБР

Подозреваемый (Фото: ГБР)

Государственное бюро расследований в сотрудничестве со Службой безопасности Украины и подразделением внутренней безопасности Государственной пограничной службы сообщило о раскрытии незаконной схемы пересечения границы для мужчин призывного возраста, в причастности к которой подозревается сотрудник правоохранительных органов.

Как установило следствие, фигурант дела, благодаря своему служебному положению, имел доступ к информации об участках пересечения границы со Словакией вне официальных пунктов пропуска.

Через знакомых сотрудник правоохранительных органов искал мужчин призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации, и предлагал им за деньги маршруты для побега за границу. Стоимость услуги составляла $6000.

Обвиняемый был задержан "на горячем" во время получения от очередного "клиента" части суммы в размере $5000.

Еще $1000 он взял в качестве аванса накануне за информацию о расположении пограничных нарядов и точных местах, где можно незаметно пересечь границу вне пункта пропуска.

Задержанному сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу.

Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.

Следователи ГБР подали в суд ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Проверяется возможная причастность к мошенничеству руководства правоохранительного подразделения.

"Незаконная схема не успела набрать обороты и действовала не более месяца. По предварительным данным установлено, что за это время инспектор успел переправить за границу незначительное количество мужчин", – сообщили в Государственном бюро расследований.

Сообщается, что сотрудник правоохранительных органов уже отстранен от занимаемой должности.