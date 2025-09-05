ГБР: Задержаны пятеро пограничников, которые выпустили за границу 80 "уклонистов"

Задержанные (Фото: dbr.gov.ua)

Во Львовской области задержали пятерых пограничников, которые во время службы на пункте пропуска "Угринов" организовали незаконный выезд по меньшей мере 80 мужчин призывного возраста. Об этом сообщают Государственное бюро расследований и Государственная пограничная служба.

По данным ГБР, в пункте пропуска на границе с Польшей задержанные умышленно нарушали правила проверки документов – не сверяли данные в базах, не вносили сведения о пересечении границы и фактически давали "зеленый свет" тем, кто не имел права выезда.

Таким образом они обеспечили незаконный выезд по меньшей мере 80 мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Отмечается, что в начале сентября всех пятерых пограничников задержали по подозрению в нарушении правил несения пограничной службы и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Суд уже арестовал их. Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Кроме этого, в ходе расследования проверяется причастность к преступлениям и руководящего звена пограничного отряда.

Правоохранители устанавливают источники происхождения активов одного из командиров – квартир, дома, земельного участка, ценных авто и значительных средств, стоимость которых существенно превышает задекларированные им доходы.