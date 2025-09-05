ГБР: Задержаны пятеро пограничников, которые выпустили за границу 80 "уклонистов"
Во Львовской области задержали пятерых пограничников, которые во время службы на пункте пропуска "Угринов" организовали незаконный выезд по меньшей мере 80 мужчин призывного возраста. Об этом сообщают Государственное бюро расследований и Государственная пограничная служба.
По данным ГБР, в пункте пропуска на границе с Польшей задержанные умышленно нарушали правила проверки документов – не сверяли данные в базах, не вносили сведения о пересечении границы и фактически давали "зеленый свет" тем, кто не имел права выезда.
Таким образом они обеспечили незаконный выезд по меньшей мере 80 мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.
Отмечается, что в начале сентября всех пятерых пограничников задержали по подозрению в нарушении правил несения пограничной службы и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Суд уже арестовал их. Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Кроме этого, в ходе расследования проверяется причастность к преступлениям и руководящего звена пограничного отряда.
Правоохранители устанавливают источники происхождения активов одного из командиров – квартир, дома, земельного участка, ценных авто и значительных средств, стоимость которых существенно превышает задекларированные им доходы.
- 13 августа на Закарпатье разоблачили правоохранителя, который переправлял мужчин в Словакию.
- 26 августа ГБР заявило о разоблачении пограничника, который продавал уклонистам "футбольные туры" за границу.
