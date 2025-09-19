ГБР: Задержан офицер, помогавший депутату фиктивно служить. Наладил новую схему

За $14 000 офицер с сообщниками забирали военных прямо из части и помогали незаконно пересечь границу

В Днепре задержали бывшего командира воинской части и его сообщников, которых подозревают в организации схемы незаконного выезда военнообязанных в Европу. Об этом сообщили Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

Как выяснили правоохранители, офицер Вооруженных Сил Украины за деньги организовывал для некоторых военных побег прямо из части. Помогали ему двое гражданских, они отвечали за финансовый расчет и саму перевозку клиентов.

Согласно материалам дела, в одном из эпизодов фигуранты организовали побег военного из части в Каменском районе Днепропетровской области. Сообщница офицера заверила "клиента", что последствий не будет, а полный пакет услуг, с помощью незаконного пересечения границы, будет стоить $14 000.

9 сентября участник схемы приехал за военным в часть и вместе они отправились в Днепр. В городе военный передал $7000, а остальное должен был оплатить уже перед выездом в Европу. Мужчину проинструктировали и сообщили, что после пересечения границы он должен обратиться в местную полицию и зарегистрироваться как беженец.

В ГБР отметили, что основной организатор схемы был одним из тех, кто помог депутату Днепропетровского областного совета фиктивно проходить службу. После этого его отстранили от должности и понизили в звании с подполковника до майора, а суд признал виновным в пособничестве в уклонении от военной службы и растрате чужого имущества.

Учитывая раскаяние мужчины, ему назначили наказание с испытательным сроком на три года. Однако после этого он не остановился.

Офицера задержали в одном из игорных заведений Днепра, где он регулярно бывает. Во время обыска у него изъято почти $4000 долларов, которые он еще не успел проиграть.

Также ГБР установило очевидицу, подтвердила информацию о "бизнесе" и дала обличительные показания на офицера.

Майора и его сообщницу подозревают в препятствовании законной деятельности Сил обороны. Всем трем фигурантам также выдвинули подозрения еще и в дезертирстве.

Сейчас решается вопрос об избрании офицеру меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Также проверяются другие эпизоды и причастность к ней офицеров воинской части.

Задержание (Фото: ГБР)

Изъятые деньги (Фото: ГБР)