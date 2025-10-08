Крутили шаурму замість служби. За даними ДБР, військових не примушували – погодились усвідомлено

Підозрювані (Фото: ДБР)

Військовослужбовці, яких викрили на тому, що замість служби у Силах оборони вони крутили шаурму за наказом командира, добровільно погодились на це. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

Вона пояснила, чому для військовослужбовців передбачене таке ж суворе покарання, як і для командира.

"Виявилося, що їх не примушували, а вони добровільно погоджувалися брати у цьому участь. Тобто вони, розуміючи, що чинять правопорушення та не виконують свої прямі обов'язки, погоджувались брати участь у сімейному бізнесі, так званому – крутити шаурму та будувати будинок", – розповіла вона.

Саме за це їм інкримінують суворішу статтю – ухилення від служби, але шляхом обману. За словами Сап'ян, покарання передбачає до 10 років за ґратами, як і для їхнього командира.

Також вона розповіла, що детективи ДБР дізналися про оборудку виключно завдяки оперативній роботі. Але зазначила, що повідомити про подібні правопорушення може будь-хто: від побратимів-військових, до звичайних громадян.

Окрім того, що військові навчилися крутити шаурму, вони будували будинок для командира та доглядали за ним. Однак слідству невідомо, чи платили додаткову "зарплату" військовим за те, що вони продавали їжу в кіоску, який юридично належав дружині їхнього командира.

"Ми маємо розуміти, що відповідальність понесе і той, хто перетворив військову службу на сімейний бізнес, і ті, хто виконували незаконні накази", – резюмувала речниця ДБР.