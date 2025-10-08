Крутили шаурму вместо службы. По данным ГБР, военных не принуждали – согласились осознанно
Военнослужащие, которых уличили в том, что вместо службы в Силах обороны они крутили шаурму по приказу командира, добровольно согласились на это. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.
Она объяснила, почему для военнослужащих предусмотрено такое же суровое наказание, как и для командира.
"Оказалось, что их не принуждали, а они добровольно соглашались принимать в этом участие. То есть они, понимая, что совершают правонарушения и не выполняют свои прямые обязанности, соглашались участвовать в семейном бизнесе, так называемом – крутить шаурму и строить дом", – рассказала она.
Именно за это им инкриминируют более суровую статью – уклонение от службы, но путем обмана. По словам Сапьян, наказание предусматривает до 10 лет за решеткой, как и для их командира.
Также она рассказала, что детективы ГБР узнали о схеме исключительно благодаря оперативной работе. Но отметила, что сообщить о подобных правонарушениях может любой: от сослуживцев военных, до обычных граждан.
Кроме того, что военные научились крутить шаурму, они строили дом для командира и ухаживали за ним. Однако следствию неизвестно, платили ли дополнительную "зарплату" военным за то, что они продавали еду в киоске, который юридически принадлежал жене их командира.
"Мы должны понимать, что ответственность понесет и тот, кто превратил военную службу в семейный бизнес, и те, кто выполняли незаконные приказы", – резюмировала пресс-секретарь ГБР.
- О разоблачении сделки в Покровском районе Бюро сообщило 7 октября. Военные получали такие же выплаты, как и те, кто действительно выполняли боевые задачи. По подсчетам следователей, убытки государству нанесены более чем на 4 млн грн.
- Перед этим, 23 сентября, также был задержан командир одной из воинских частей в Ровно, которого подозревают в принуждении подчиненных строить ему дом.
