Крутили шаурму вместо службы. По данным ГБР, военных не принуждали – согласились осознанно

Следователи выяснили, что военные добровольно согласились на правонарушение и вместо выполнения прямых обязанностей участвовали в "семейном бизнесе"

Подозреваемые (Фото: ГБР)

Военнослужащие, которых уличили в том, что вместо службы в Силах обороны они крутили шаурму по приказу командира, добровольно согласились на это. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Она объяснила, почему для военнослужащих предусмотрено такое же суровое наказание, как и для командира.

"Оказалось, что их не принуждали, а они добровольно соглашались принимать в этом участие. То есть они, понимая, что совершают правонарушения и не выполняют свои прямые обязанности, соглашались участвовать в семейном бизнесе, так называемом – крутить шаурму и строить дом", – рассказала она.

Именно за это им инкриминируют более суровую статью – уклонение от службы, но путем обмана. По словам Сапьян, наказание предусматривает до 10 лет за решеткой, как и для их командира.

Также она рассказала, что детективы ГБР узнали о схеме исключительно благодаря оперативной работе. Но отметила, что сообщить о подобных правонарушениях может любой: от сослуживцев военных, до обычных граждан.

Кроме того, что военные научились крутить шаурму, они строили дом для командира и ухаживали за ним. Однако следствию неизвестно, платили ли дополнительную "зарплату" военным за то, что они продавали еду в киоске, который юридически принадлежал жене их командира.

"Мы должны понимать, что ответственность понесет и тот, кто превратил военную службу в семейный бизнес, и те, кто выполняли незаконные приказы", – резюмировала пресс-секретарь ГБР.