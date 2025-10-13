ГБР: Офицер отправил военных класть брусчатку и устанавливали памятники под Львовом

Подозреваемый (Фото: ГБР)

Заместитель командира одной из воинских частей во Львовской области отправлял военнослужащих класть брусчатку, делать ремонт в его доме и устанавливать памятники на могилах. Ему сообщили о подозрении, информирует Государственное бюро расследований.

По данным следствия, заместитель командира "помогал" знакомому предпринимателю, который жаловался, что нет рабочих для укладки брусчатки. По его просьбе командир выделил нескольких военных, которые фактически работали на предпринимателя.

Зафиксировано, что в течение марта-сентября 2025 года эти военные укладывали брусчатку на нескольких объектах в пределах Львовской области. Работы выполнялись по заказу территориальных общин, с которыми у предпринимателя были заключены договоры. При этом военные продолжали получать зарплату и другие выплаты по месту службы.

Также правоохранители установили, что во время отпуска заместитель командира привлекал трех подчиненных к ремонту собственного дома в Винницкой области. Кроме того, они устанавливали памятники на могилах его родителей.

По предварительным данным, чиновник также препятствовал выполнению приказа высшего командования по отправке одного из военнослужащих в район боевых действий и подстрекал того к самовольному оставлению части.

Сейчас чиновнику сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Мужчину взяли под стражу с правом внесения 1 млн грн залога и отстранили от должности.

