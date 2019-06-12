"Индекс миролюбия": какое место занимает Украина - и где Россия

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Украина заняла 150 место между Северной Кореей и Суданом в рейтинге "глобального индекса миролюбия" . Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на доклад Лондонского института экономики и мира (IEP).

Самой "миролюбивой" оказалась Исландия, у которой нет армии, кроме сил береговой охраны. На втором и третьем местах - Новая Зеландия и Португалия.

Страна-агрессор Россия, оккупировавшая Крым и часть Донбасса, в рейтинге заняла 154-е место: она находится между Пакистаном и Демократической Республикой Конго. Беларусь поднялась на четыре позиции и заняла 97-е место.

Сирия впервые за много лет поднялась с последнего места на предпоследнее. Теперь рейтинг замыкает Афганистан.

Институт экономики и мира ежегодно оценивает ситуацию более чем в 160 странах. За последний год "глобальный индекс миролюбия" в мире в целом слегка повысился впервые за пять лет.

Ранее результаты соцопроса показали, что почти треть россиян фактически хотят окуппации "юго-востока Украины".

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