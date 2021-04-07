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Иностранцам дали право выбирать при въезде в Украину: ПЦР-тест или самоизоляция

07.04.2021, 16:10
Иностранцам дали право выбирать при въезде в Украину: ПЦР-тест или самоизоляция - Фото
Украинская граница (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Сегодня на заседании Кабмина было принято решение уравнять иностранных граждан в правах с украинскими. Теперь для пересечения границы иностранцам надо будет либо предъявить ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, либо уйти на самоизоляцию – те же условия сейчас действуют для украинцев.

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Требование о самоизоляции даже при отсутствии негативного теста не будет распространяться на:

- лиц до 12 лет,

- водителей грузовых перевозок, членов экипажей судов и проводников на железной дороге,

- тех, кто занимается перевозкой стволовых клеток для трансплантации.

  • 23 марта 2021 года Кабмин ввел обязательный ПЦР-тест на коронавирус для въезда в Украину.
  • 29 марта пограничники уточнили, что справка о вакцинации для въезда не подойдет – только отрицательный ПЦР-тест.

Читайте также: Кто сможет въехать в Украину без ПЦР-теста на коронавирус: пограничники назвали исключения

Дарья Мостовая
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