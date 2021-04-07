Иностранцам дали право выбирать при въезде в Украину: ПЦР-тест или самоизоляция
Сегодня на заседании Кабмина было принято решение уравнять иностранных граждан в правах с украинскими. Теперь для пересечения границы иностранцам надо будет либо предъявить ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, либо уйти на самоизоляцию – те же условия сейчас действуют для украинцев.
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Требование о самоизоляции даже при отсутствии негативного теста не будет распространяться на:
- лиц до 12 лет,
- водителей грузовых перевозок, членов экипажей судов и проводников на железной дороге,
- тех, кто занимается перевозкой стволовых клеток для трансплантации.
- 23 марта 2021 года Кабмин ввел обязательный ПЦР-тест на коронавирус для въезда в Украину.
- 29 марта пограничники уточнили, что справка о вакцинации для въезда не подойдет – только отрицательный ПЦР-тест.
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