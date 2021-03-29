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Справка о вакцинации не подходит, только ПЦР-тест. В ГПС уточнили правила въезда в Украину

29.03.2021, 17:11
Справка о вакцинации не подходит, только ПЦР-тест. В ГПС уточнили правила въезда в Украину - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Иностранцы смогут въехать на территорию Украины только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и страховки, никакие другие документы во внимание приниматься не будут. Об этом заявил в прямом эфире в Facebook начальник управления пограничного контроля Юрий Лысюк.

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Отвечая на вопрос, подойдет ли справка о вакцинации от COVID-19 вместо отрицательного ПЦР-теста, он отметил, что сейчас законодательно этот вопрос никак не регламентирован, поэтому такие справки они принимать не будут.

"При наличии таких документов мы на них не реагируем. Мы реагируем только тогда, когда у иностранца есть ПЦР-тест – тогда будет осуществлен пропуск", – подчеркнул Лысюк.

Читайте также: Польша отменила карантин при въезде в страну при условии отрицательного теста на COVID

Дарья Мостовая
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граница иностранцы въезд в Украину пцр-тест справка о вакцинации
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