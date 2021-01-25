Польша отменила карантин при въезде в страну при условии отрицательного теста на COVID-19

Правительство Польши внесло поправку в постановление об ограничении эпидемии. Теперь при въезде в страну разрешено не проходить десятидневный карантин при условии предъявления отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного не позднее 48 часов до прибытия, передает TVP.Info.

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Новые правила начали действовать с 23 января этого года, при этом тест может быть любого типа, не обязательно ПЦР, говорится в поправке.

В правительстве пояснили, что такое нововведение было сделано, чтобы спортсмены, возвращающиеся в Польшу из-за границы, могли не проходить обязательный карантин, а сразу продолжали дальше готовиться к соревнованиям.

Также в поправке немного расширили группу людей, которые будут привиты от коронавируса в первую очередь. В частности, укол в рамках этапа раннего вакцинирования получат педагоги, медработники, обитатели хосписов, инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, а также пожилые.

28 декабря начали действовать новые ограничения на въезд в Польшу и пребывание там.

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Дарья Мостовая

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