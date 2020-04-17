Ионинский монастырь закрыт на карантин, в Лавре 7 новых случаев COVID-19

Свято-Троицкий Ионинский монастырь (Фото - Иона Черепанов - Facebook)

Карантин введен на территории Ионинского монастыря в Киеве. Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время пресс-конференции.

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По словам мэра, в монастыре работают бригады санитарных врачей, служителей монастыря осматривают.

Кличко также отметил, что еще семь новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Киево-Печерской Лавре.

9 апреля у настоятеля Ионинского монастыря обнаружили коронавирус.

15 апреля стало известно о трех заболевших COVID-19 в монастыре.

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