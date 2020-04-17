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Ионинский монастырь закрыт на карантин, в Лавре 7 новых случаев COVID-19

Ионинский монастырь закрыт на карантин, в Лавре 7 новых случаев COVID-19 - Фото
Свято-Троицкий Ионинский монастырь (Фото - Иона Черепанов - Facebook)
17.04.2020, 12:50

В Киеве еще один монастырь закрылся на карантин из-за коронавируса - Ионинский. В Киево-Печерской лавре - семь новых случаев COVID-19

Карантин введен на территории Ионинского монастыря в Киеве. Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время пресс-конференции.

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По словам мэра, в монастыре работают бригады санитарных врачей, служителей монастыря осматривают.

Кличко также отметил, что еще семь новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Киево-Печерской Лавре.

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Денис Юдин
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киев карантин коронавирус COVID-19 ионинский монастырь
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