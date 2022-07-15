Исследование по алкоголю. Если вам до 40 лет и вы любите выпить, результаты неутешительные

Если вы моложе 40 лет, вредным для вас будет любое количество алкоголя, но если вы старше и у вас нет сопутствующих заболеваний, то небольшое количество выпивки может даже снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета. К таким результатам пришли в Институте показателей здоровья и оценки в Медицинской школе Вашингтонского университета, о чем сообщили в The Lancet.

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В анализе рассматривались данные за 30 лет о людях 15-95 лет из 204 стран и территорий. Собрана информация о глобальном бремени болезней, травм и факторов риска (связь более 300 заболеваний с преждевременной смертью и инвалидностью).

Ученые брали за "обычную" дозу 10 гр чистого спирта: это может быть небольшим стаканом красного вина (100 мл), небольшой банкой или бутылкой пива (355 мл) с 3,5% алкоголя.

В 2020 году 1,34 млрд человек потребляли "вредное" количество алкоголя. Более 59% людей, употреблявших небезопасное количество алкоголя, были в возрасте 15-39 лет, более двух третей составляли мужчины.

Практически во всех странах исследования употребление алкоголя не приносило никакой пользы здоровью тем, кому до 40 лет, но повышало риск получения травм (ДТП, самоубийства и убийства).

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"Когда вы смотрите на кумулятивное воздействие на здоровье, особенно среди пожилых людей, это показывает, что небольшое количество на самом деле лучше, чем полное отсутствие алкоголя. По всем другим причинам это вредно при всех уровнях потребления", – сказала старший автор исследования профессор Эммануэла Гакиду.

И действительно, исследование не обнаружило "защитного" эффекта при таких заболеваниях, как туберкулез, гипертония, мерцательная аритмия, заболевания печени, эпилепсия, панкреатит и многие виды рака.

Между тем, пишет CNN, Колин Ангус из Университета Великобритании в Шеффилде отметил, что их местная статистика противоречит утверждению нового исследования – "у нас в 14 раз больше смертей, связанных с алкоголем, среди 70-74-летних, чем среди 20-24-летних".

Доктор Тони Рао из Института психиатрии, психологии и неврологии Королевского колледжа Лондона, заявил, что "слон в комнате с этим исследованием – это интерпретация риска, основанная на результатах сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у пожилых людей".

"Мы знаем, что любая предполагаемая польза алкоголя для здоровья сердца и кровообращения уравновешивается повышенным риском других состояний, таких как рак, заболевания печени и психические расстройства, такие как депрессия и деменция", – сказал он.

Как потребление алкоголя натощак вредит организму: последствия и способы преодоления.

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Евгений Пилипенко

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