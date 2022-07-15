UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Исследование по алкоголю. Если вам до 40 лет и вы любите выпить, результаты неутешительные

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 10:03
Исследование по алкоголю. Если вам до 40 лет и вы любите выпить, результаты неутешительные - Фото
Фото: pixabay.com

Если вы моложе 40 лет, вредным для вас будет любое количество алкоголя, но если вы старше и у вас нет сопутствующих заболеваний, то небольшое количество выпивки может даже снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета. К таким результатам пришли в Институте показателей здоровья и оценки в Медицинской школе Вашингтонского университета, о чем сообщили в The Lancet.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В анализе рассматривались данные за 30 лет о людях 15-95 лет из 204 стран и территорий. Собрана информация о глобальном бремени болезней, травм и факторов риска (связь более 300 заболеваний с преждевременной смертью и инвалидностью).

Ученые брали за "обычную" дозу 10 гр чистого спирта: это может быть небольшим стаканом красного вина (100 мл), небольшой банкой или бутылкой пива (355 мл) с 3,5% алкоголя.

В 2020 году 1,34 млрд человек потребляли "вредное" количество алкоголя. Более 59% людей, употреблявших небезопасное количество алкоголя, были в возрасте 15-39 лет, более двух третей составляли мужчины.

Практически во всех странах исследования употребление алкоголя не приносило никакой пользы здоровью тем, кому до 40 лет, но повышало риск получения травм (ДТП, самоубийства и убийства).

Читайте также: Как пить стильно, вкусно и "без последствий". Рецепты бармена

"Когда вы смотрите на кумулятивное воздействие на здоровье, особенно среди пожилых людей, это показывает, что небольшое количество на самом деле лучше, чем полное отсутствие алкоголя. По всем другим причинам это вредно при всех уровнях потребления", – сказала старший автор исследования профессор Эммануэла Гакиду.

И действительно, исследование не обнаружило "защитного" эффекта при таких заболеваниях, как туберкулез, гипертония, мерцательная аритмия, заболевания печени, эпилепсия, панкреатит и многие виды рака.

Нажмите на графике выше, чтобы увеличить его

Между тем, пишет CNN, Колин Ангус из Университета Великобритании в Шеффилде отметил, что их местная статистика противоречит утверждению нового исследования – "у нас в 14 раз больше смертей, связанных с алкоголем, среди 70-74-летних, чем среди 20-24-летних".

Доктор Тони Рао из Института психиатрии, психологии и неврологии Королевского колледжа Лондона, заявил, что "слон в комнате с этим исследованием – это интерпретация риска, основанная на результатах сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у пожилых людей".

"Мы знаем, что любая предполагаемая польза алкоголя для здоровья сердца и кровообращения уравновешивается повышенным риском других состояний, таких как рак, заболевания печени и психические расстройства, такие как депрессия и деменция", – сказал он.

Нажмите на графике выше, чтобы увеличить его

Читайте также: "Приятно удивлены". Ученые назвали алкоголь и сыр полезными для остроты ума в старости

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
исследование медицина алкоголь возраст
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 