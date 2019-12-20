Историю прививок предложено сохранять в татуировках: фото

В Массачусетском технологическом институте предложили ноу-хау: записывать историю прививок не на бумаге или в электронной документации, а на коже. Такие метки, пишут ученые в исследовании в Science Translational Medicine, будут оставаться там годами.
Вакцины наиболее эффективны, когда выдерживается график прививок и эти даты четко зафиксированы.
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Примеры методов и меток (нажмите, чтобы увеличить):
Сначала было предложено использовать для этого флуорофоры, но позднее выяснилось, что эта органика распадается под солнечным светом.
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Потому предложено применять коллоидные квантовые точки, состоящие из нанокристаллов полупроводника, излучающего в инфракрасном диапазоне. Они почти не "выцветают".
Методику опробовали на свиньях, которым нанокристаллы вводили вместе с вакциной от вируса. Спустя девять месяцев метки оставались на месте.
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