Из Сиэтла эвакуировали 194 граждан первым в истории украинским рейсом - фото

В Украину из американского Сиэтла спецрейсом вернулись 194 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
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Это первый в истории украинских авиалиний самолет из Сиэтла.
"Сегодня еще 194 пассажира вернулись домой специальным коммерческим рейсом из США. В этот раз самолет доставил граждан, которые находились на западном побережье Штатов", - заявили в посольстве и добавили, что это уже восьмой спецсамолет по возвращению граждан из США в Украину.
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