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Из Сиэтла эвакуировали 194 граждан первым в истории украинским рейсом - фото

Из Сиэтла эвакуировали 194 граждан первым в истории украинским рейсом - фото - Фото
Фото - пресс-служба посольства Украины в США
23.05.2020, 11:15

Из Сиэтла эвакуировали 194 граждан Украины. Это первый рейс в истории украинских авиалиний из этого американского города

В Украину из американского Сиэтла спецрейсом вернулись 194 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

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Это первый в истории украинских авиалиний самолет из Сиэтла. 

"Сегодня еще 194 пассажира вернулись домой специальным коммерческим рейсом из США. В этот раз самолет доставил граждан, которые находились на западном побережье Штатов", - заявили в посольстве и добавили, что это уже восьмой спецсамолет по возвращению граждан из США в Украину. 

  • 10 апреля сообщалось, что за помощью посольств и консульств за рубежом обратились более 15 000 украинцев. Общее количество украинских граждан за границей подсчитать невозможно, поскольку не все хотят о себе сообщать.

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Владислав Сердюк
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