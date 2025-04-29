Из лагеря в Сирии эвакуировали украинку с детьми, которых удерживали шесть лет – фото

Всего в лагере находились 89 граждан Украины, а освободить удалось 55 человек

Освобожденная украинка с детьми (Фото: t.me/DIUkraine)

Украина эвакуировала из Сирии свою гражданку с двумя детьми, которых удерживали в лагере в течение шести лет. Детали операции рассказали в Главном управлении разведки и Министерстве иностранных дел.

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Поручение об эвакуации украинки и ее детей из закрытого сирийского лагеря Родж дал президент Владимир Зеленский.

"Эвакуированная женщина – последняя гражданка Украины, которая на протяжении шести лет находилась в курдском лагере на северо-востоке Сирии фактически как пленница. Сейчас она с детьми уже на территории Украины, где ее встретили родные", – отметили в разведке.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что им оформили паспорта и предоставили консульское сопровождение для безопасного возвращения домой.

В общей сложности в лагере Родж находились 89 граждан Украины. Отмечается, что в основном это женщины, в частности из оккупированного сейчас Крыма, которые по разным причинам отправились в Сирию в поисках "лучшей жизни" и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

В ГУР подчеркнули, что эвакуированные украинки в большинстве выражали сожаление, что когда-то решили покинуть Украину. Всего удалось вернуть домой 14 женщин и 41 ребенка, отметили в разведке.

"Защита прав наших граждан за границей остается нашим приоритетом. Украина не оставляет своих людей на произвол судьбы. Мы благодарны нашим коллегам из Главного управления разведки Министерства обороны Украины за эту успешную совместную операцию", – резюмировал глава МИД.