З табору у Сирії евакуювали українку з дітьми, яких утримували шість років – фото

Звільнена українка з дітьми (Фото: t.me/DIUkraine)

Україна евакуювала із Сирії свою громадянку з двома дітьми, яких утримували в таборі протягом шести років. Деталі операції розповіли в Головному управлінні розвідки та Міністерстві закордонних справ.

Доручення про евакуацію українки та її дітей із закритого сирійського табору Родж дав президент Володимир Зеленський.

"Евакуйована жінка ― остання громадянка України, яка впродовж шести років перебувала у курдському таборі на північному сході Сирії фактично як полонянка. Зараз вона з дітьми уже на території України, де її зустріли рідні", – зазначили в розвідці.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що їм оформили паспорти та надали консульський супровід для безпечного повернення додому.

Загалом у таборі Родж перебували 89 громадян України. Зазначається, що здебільшого це жінки, зокрема з окупованого наразі Криму, які з різних причин вирушили до Сирії в пошуках "кращого життя" та опинились у складних життєвих обставинах.

У ГУР підкреслили, що евакуйовані українки здебільшого висловлювали жаль, що колись вирішили покинути Україну. Загалом вдалося повернути додому 14 жінок та 41 дитину, зазначили в розвідці.

"Захист прав наших громадян за кордоном залишається нашим пріоритетом. Україна не залишає своїх людей напризволяще. Ми вдячні нашим колегам з Головного управління розвідки Міністерства оборони України за цю успішну спільну операцію", – резюмував голова МЗС.