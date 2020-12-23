Из Украины пытались вывезти уникальное издание Кобзаря со 160-летней историей

Служба безопасности Украины предупредила нелегальный вывоз редкого издания Кобзаря авторства Тараса Шевченко. Исторический сборник был датирован 1860 годом – то есть, выпущен еще при жизни автора, сообщает пресс-служба СБУ.

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По предварительным данным следствия, в схеме был задействован посредник из Киева – он должен был переправить книгу за границу по заказу клиентов из Европы. Предполагается, что вывезти Кобзарь из страны должен был курьер, его задержали на пункте пропуска Ягодин.

Эксперты утверждают, что изъятое издание является одной из последних публикаций, изданных при жизни автора, и на европейских аукционах его стоимость может достигать $50 000. В Украине осталось только восемь экземпляров этого издания.

Кроме Кобзаря, у мужчины обнаружили более 200 серебряных монет и украшений времен Кельтской и Римской культур – они были отправлены на экспертизу.

Сейчас фигурантам дела планируют объявить о подозрении по ч. 1 ст. 201 УК (контрабанда), за которую предусмотрено до семи лет лишения свободы. После завершения досудебного следования все ценности, скорее всего, будут переданы в Музейный фонд Украины.

2 декабря украинка пыталась нелегально ввезти в страну 50 грамм бриллиантов.

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Дарья Мостовая

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