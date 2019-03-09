Во Львове 407 бандуристов исполнили произведение Кобзаря - видео

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Музыканты установили национальный рекорд

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Во Львове в честь 205-летия со дня рождения Тараса Шевченко 407 бандуристов одновременно исполнили произведения Кобзаря, положенные на музыку. Это стало национальным рекордом, передает Укринформ.

"В 2016 году в Херсоне установили рекорд Украины, тогда собралось 132 бандуриста. Сегодняшний результат во Львове превзошел это достижение почти в три раза. Рекорд Украины установлен", - отметил представитель Национального реестра рекордов Украины Павел Горишевский.

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7 марта на юге Канады местный житель Клинт Массе при помощи жены, спецтехники и 300 грузовиков снега за неделю соорудил самый большой в мире снежный лабиринг - и поставил рекорд Гиннеса.

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Теги: Кобзарь, Львов, рекорд, бандуристы
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