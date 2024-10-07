Избиение ученицы в спецучреждении во Львовской области: воспитатель получила подозрение

Это событие имело место еще в прошлом году, однако известно о нем стало только сейчас

Подозреваемая (Фото: Офис генерального прокурора)

Вручено подозрение 47-летней воспитательнице, избившей ребенка в учебно-реабилитационном центре во Львовской области. Об этом сообщили Национальная полиция и Офис генерального прокурора.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Ей инкриминируют умышленное нанесение побоев и совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль несовершеннолетней. По данным следствия, воспитательница, находясь в рабочем кабинете, избила ученицу учебно-реабилитационного центра.

По предварительным данным, между ними возник внезапный конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла около десяти ударов по телу ребенка предметом, похожим на указку.

После того, обороняясь, девочка выбила из ее рук предмет, которым ее избивали. Однако женщина на этом не остановилась и толкнула ученицу на диван, где продолжила избивать ее ладонью.

Сейчас женщина отстранена от выполнения служебных обязанностей.

Нацполиция уточнила, что это событие произошло еще в прошлом году.

28 сентября Лубинец заявил, что во Львовской области в детском учебно-реабилитационном центре зафиксированы возможные случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми. По его данным, такие действия совершал директор учреждения.

7 октября в сети начало распространяться видео, на котором учительница учебно-реабилитационного центра бьет ребенка железным прутом и кулаками, при этом обзывая.

ОГП сообщил, что допросил более 40 человек и отстранил руководителя заведения.