Побиття учениці у спецзакладі на Львівщині: вихователька отримала підозру

Ця подія мала місце ще торік, однак відомо про неї стало тільки зараз

Підозрювана (Фото: Офіс генерального прокурора)

Вручено підозру 47-річній виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області. Про це повідомили Національна поліція та Офіс генерального прокурора.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Їй інкримінують умисне нанесення побоїв та вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю неповнолітній. За даними слідства, вихователька, перебуваючи у робочому кабінеті, побила ученицю навчально-реабілітаційного центру.

Попередньо, між ними виник раптовий конфлікт, в ході якого підозрювана завдала близько десяти ударів по тілу дитини предметом, схожим на указку.

Після того, обороняючись, дівчинка вибила з її рук предмет, яким її били. Проте жінка на цьому не зупинилась і штовхнула ученицю на диван, де продовжила бити її долонею.

Наразі жінку відсторонено від виконання службових обов’язків.

Нацполіція уточнила, що ця подія мала місце ще торік.

28 вересня Лубінець заявив, що у Львівській області в дитячому навчально-реабілітаційному центрі зафіксовані можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми. За його даними, такі дії вчиняв директор установи.

7 жовтня в мережі почало ширитися відео, на якому вчителька навчально-реабілітаційного центру б’є дитину залізним прутом і кулаками, при цьому обзиваючи.

ОГП повідомив, що допитав понад 40 осіб та відсторонив керівника закладу.