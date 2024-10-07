Побиття учениці у спецзакладі на Львівщині: вихователька отримала підозру
Вручено підозру 47-річній виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області. Про це повідомили Національна поліція та Офіс генерального прокурора.
Їй інкримінують умисне нанесення побоїв та вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю неповнолітній. За даними слідства, вихователька, перебуваючи у робочому кабінеті, побила ученицю навчально-реабілітаційного центру.
Попередньо, між ними виник раптовий конфлікт, в ході якого підозрювана завдала близько десяти ударів по тілу дитини предметом, схожим на указку.
Після того, обороняючись, дівчинка вибила з її рук предмет, яким її били. Проте жінка на цьому не зупинилась і штовхнула ученицю на диван, де продовжила бити її долонею.
Наразі жінку відсторонено від виконання службових обов’язків.
Нацполіція уточнила, що ця подія мала місце ще торік.
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