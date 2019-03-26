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26.03.2019, 17:40

В единую церковь перешла 500-я община УПЦ МП

В единую церковь перешла 500-я община УПЦ МП - Фото
Фото: depositphotos.com

Религиозная община церкви Иоанна Богослова села Небиж присоединилась к Православной церкви Украины

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Религиозная община церкви Иоанна Богослова села Небиж Хорошевского района Житомирской области стала пятисотой общиной, которая перешла из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

Первой в области к ПЦУ перешла религиозная община села Ворсовка Миланского района.

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По информации Житомирской ОГА, новые уставы получили уже 10 религиозных общин.

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23 февраля сообщалось, что в Украине около 340 парафий Московского патриархата перешли в ПЦУ.

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Теги: религия, упц мп, пцу
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