В единую церковь перешла 500-я община УПЦ МП

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Религиозная община церкви Иоанна Богослова села Небиж Хорошевского района Житомирской области стала пятисотой общиной, которая перешла из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

Первой в области к ПЦУ перешла религиозная община села Ворсовка Миланского района.

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По информации Житомирской ОГА, новые уставы получили уже 10 религиозных общин.

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23 февраля сообщалось, что в Украине около 340 парафий Московского патриархата перешли в ПЦУ.