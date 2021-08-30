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К вечеру погода в Украине ухудшится. Где ожидаются ливни и грозы: карта

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 14:20
К вечеру погода в Украине ухудшится. Где ожидаются ливни и грозы: карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики предупреждают о сильных дождях и грозах сегодня вечером и в ночь на завтра, 31 августа. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сильные дожди могут пройти в Киеве, Киевской, Черниговской и Черкасской областях. В Киевской и Черкасской областях может пройти град, порывы ветра до 15-20 м/с.

В центральных областях, кроме Сумской области, и на юге страны, кроме Крыма, ожидаются грозы, синоптики объявили штормовое предупреждение.

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Денис Юдин
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