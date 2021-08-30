К вечеру погода в Украине ухудшится. Где ожидаются ливни и грозы: карта

Синоптики предупреждают о сильных дождях и грозах сегодня вечером и в ночь на завтра, 31 августа. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сильные дожди могут пройти в Киеве, Киевской, Черниговской и Черкасской областях. В Киевской и Черкасской областях может пройти град, порывы ветра до 15-20 м/с.

В центральных областях, кроме Сумской области, и на юге страны, кроме Крыма, ожидаются грозы, синоптики объявили штормовое предупреждение.

В Украину идет похолодание: к выходным температура опустится до +14 – карта.

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Денис Юдин

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