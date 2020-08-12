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Кабмин изменил условия самоизоляции для приезжающих из оккупированного Крыма

12.08.2020, 16:59
Кабмин изменил условия самоизоляции для приезжающих из оккупированного Крыма - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ

Самоизоляция прекращается автоматически в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста

Кабинет министров принял изменения относительно досрочного прекращения самоизоляции для жителей оккупированного Крыма при условии проведения ПЦР-теста после пересечения контрольного пункта въезда-выезда. Решение поддержали единогласно, передает Укринформ.

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"Проект документа предполагает уточнение условий самоизоляции для граждан Украины и членов их семей. В частности, самоизоляция прекращается автоматически в случае получения отрицательного результата тестирования на острую респираторную болезнь COVID-19 методом ПЦР, проведенный после выезда из временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя", – сказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

Он также сообщил, что принятое постановление №979 отменит обязательную самоизоляцию для абитуриентов и студентов, которые живут в Крыму или Севастополе, направляющихся на подконтрольную украинскому правительству территорию Украины для обучения.

  • 8 августа правительство приостановило ​​работу КПВВ на админгранице с Крымом с 9 по 30 августа.

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Наталия Медведева
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