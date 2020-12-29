Кабмин одобрил премии 5000 грн за ЗНО "на отлично"

Кабмин одобрил проект указа президента о выдаче премий 5000 грн за отличные результаты на Внешнем независимом оценивании (ЗНО). Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

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Отмечается, что премии будут назначаться по результатам ЗНО участников, которые набрали 200 баллов по двум и более предметам. Проектом предусмотрены выплаты 20 ежегодных премий в размере 5000 грн.

После одобрения Кабмина проект указа должен подписать президент Владимир Зеленский.

16 декабря сообщалось, что власти Мукачево решили выдавать по 50 000 грн выпускникам школ, которые сдадут на ЗНО хотя бы один предмет на 200 баллов.

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Марк Сировой

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