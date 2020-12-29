Кабмин одобрил премии 5000 грн за ЗНО "на отлично"
29.12.2020, 13:40
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Кабмин одобрил проект указа президента о выдаче премий 5000 грн за отличные результаты на Внешнем независимом оценивании (ЗНО). Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
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Отмечается, что премии будут назначаться по результатам ЗНО участников, которые набрали 200 баллов по двум и более предметам. Проектом предусмотрены выплаты 20 ежегодных премий в размере 5000 грн.
После одобрения Кабмина проект указа должен подписать президент Владимир Зеленский.
- 16 декабря сообщалось, что власти Мукачево решили выдавать по 50 000 грн выпускникам школ, которые сдадут на ЗНО хотя бы один предмет на 200 баллов.
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