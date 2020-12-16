Власти Мукачево решили подарить выпускникам школ по 50 000 грн за отличные результаты ЗНО

В Мукачево на заседании горсовета утвердили проект программы развития образования на ближайшие три года – он предусматривает выплаты выпускникам. В 2021 году все выпускники получат по 1000 грн, а те, кто сдаст ЗНО на 200 баллов хотя бы по одному предмету, еще 50 000 грн, сообщает пресс-служба совета.

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Педагоги, чьи ученики сдадут ЗНО на 200 баллов, также получат вознаграждение в размере 10 000 грн. Дополнительно в проект заложили выплаты для стипендиатов горсовета – их получат 20 лучших спортсменов и 20 лучших учеников.

В отделе образования горсовета допустили, что денег может и не хватить, поскольку такую инициативу город внедряет впервые.

В июле 2020 года Украинский центр оценивания качества образования обнародовал данные по прошедшему ЗНО: около 23 000 выпускников не знают истории и украинского.

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Дарья Мостовая

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