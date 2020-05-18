Кабмин рассматривает возможность запуска транспорта - Шмыгаль

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина. Об этом сегодня на совещании в Офисе президента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба ОП.

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"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности", - отметил президент Владимир Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт, в частности, проводится мало тестирований. По его словам, положение там можно изменить в течение недели.

18 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что после 22 мая в Киеве ослабят карантин: откроют ряд предприятий, наземный транспорт будет работать в обычном режиме. Мэрия готова открыть метро 25 мая.

Всего на 08:40 18 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 человек умерли, 5276 пациентов выздоровели.

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