Каждый месяц гибнет минимум один шахтер - правозащитники

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Каждый месяц в шахтах гибнет минимум один шахтер и каждый день один шахтер получает производственную травму. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа в Facebook, ссылаясь на статистику Министерства энергетики за 2014-2018 года.

"Сегодня государство не в силах обеспечить нормальные условия охраны труда и промышленную безопасность для рабочих, каждый день Украина теряет трудоспособность своих граждан, каждый месяц Украина теряет шахтеров", - считают правозащитники.

Они призывают президента Владимира Зеленского и украинский парламент обратить внимание на проблему травматизма в угольной отрасли.

Сейчас правозащитники анализируют данные за 2019 год.

Вчера, 29 мая, во Львовской области произошла авария на шахте. Под завалами породы оказались двое горняков.

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