Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
30.05.2019, 18:17

Каждый месяц гибнет минимум один шахтер - правозащитники

Каждый месяц гибнет минимум один шахтер - правозащитники - Фото
Фото: ЕРА

Правозащитники призывают президента и парламент обратить внимание на проблему травматизма в угольной отрасли

Каждый месяц в шахтах гибнет минимум один шахтер и каждый день один шахтер получает производственную травму. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа в Facebook, ссылаясь на статистику Министерства энергетики за 2014-2018 года.

"Сегодня государство не в силах обеспечить нормальные условия охраны труда и промышленную безопасность для рабочих, каждый день Украина теряет трудоспособность своих граждан, каждый месяц Украина теряет шахтеров", - считают правозащитники. 

Они призывают президента Владимира Зеленского и украинский парламент обратить внимание на проблему травматизма в угольной отрасли. 

Сейчас правозащитники анализируют данные за 2019 год. 

Вчера, 29 мая, во Львовской области произошла авария на шахте. Под завалами породы оказались двое горняков. 

Читайте также: Зеленский улетел к шахтерам во Львовскую область

Отправить:
Распечатать:
Теги: шахты, шахтеры, правозащитники
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 