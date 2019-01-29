Аэрозоли неэффективны в борьбе с тараканами: исследование

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Американские ученые из Университета Северной Каролины с научным руководителем Коби Шала (Coby Schal) выяснили, что аэрозоли против тараканов неэффективны в квартирных условиях. Об этом говорится в материале на сайте N+1.

Исследователи установили, что популяция насекомых после обработки жилых помещений не снизилась, несмотря на эффективность средств в лабораторных условия (в закрытых условиях в течение суток гибнут от 95 до 100% тараканов). Также аэрозольные баллоны потенциально опасны для жильцов - уровень пестицидов на горизонтальных поверхностях в обработанных помещениях после повысился в среднем в 85 раз и оставался высоким после проветривания и спустя несколько недель.

Реклама

Ученые провели эксперименты в 20 квартирах в одном из неблагоприятных районов города Роли (столица Северной Каролины), где было много тараканов. Они использовали четыре разных аэрозольных баллона, которые самостоятельно распыляют в течение нескольких минут (в простонародье "bug bomb", в Украине не распространены, вместо них используются обычные аэрозоли с клапаном). В другие 10 домов поместили гелевые приманки для тараканов, которые убивают насекомое после съедения геля, успев заразить сородичей.

Количество тараканов подсчитали с помощью липких ловушек, которые оставили в местах высокой концентрации насекомых на сутки.

Результаты показали, что аэрозоли не очень эффективны: количество пойманных тараканов существенно не изменилось через 2 и 4 недели после использования по сравнению с изначальным их количеством. Гелевые приманки сработали лучше - насекомых стало меньше почти в 4 раза за месяц.