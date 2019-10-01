Как попасть в Антарктиду: конкурс для участия в экспедиции – фото

Национальный антарктический научный центр объявил конкурс для участия в 25-й украинской экспедиции в Антарктиде.
Для участия в экспедиции требуются:
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Критерии, по которым будут отбирать кандидатов, изложены на инфографике.
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Для участия в конкурсе кандидаты-ученые должны заполнить эту анкету. Для других специалистов предусмотрена иная форма.
Члены команды будут работать на антарктической станции "Академик Вернадский" в течение года: с конца марта-начала апреля 2020 по апрель 2021.
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