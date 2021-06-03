UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как украинцы относятся к "удаленке" после года карантина – опрос Центра Разумкова

03.06.2021, 16:55
Как украинцы относятся к
Иллюстративное фото: freepik.com

14% представителей экономически активного населения Украины заявили, что хотят работать дистанционно. Негативно же к дистанционной работе отнеслись 73% граждан, еще 12% не определились. Об этом свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Отмечается, что наибольшее количество поддерживающих работу на "удаленке" среди тех, кто на время карантина перешел на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы. Таких, по данным исследования, 29,5% опрошенных. 

При этом большинство тех, кто перешел на дистанционную работу с сохранением зарплаты выступают против работы на "удаленке" (56%).

Читайте также: "Удаленка" плохо влияет на психику – исследование о негативных последствиях работы дома 

"Отношение к дистанционной работе статистически значимо не отличается среди работников государственного сектора (соответственно 14% и 76%) и частного сектора (соответственно 15% и 74%)", – говорится в исследовании. 

Исследование проведено с 21 по 26 мая 2021 методом интервью "лицом к лицу". Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. В Центре Разумкова говорят, что исследование проводилось при финансовой поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.

Читайте также: 60% украинцев негативно оценили экономическую ситуацию в стране – опрос Центра Разумкова

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
работа опрос центр Разумкова удаленка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 