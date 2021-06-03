Как украинцы относятся к "удаленке" после года карантина – опрос Центра Разумкова

14% представителей экономически активного населения Украины заявили, что хотят работать дистанционно. Негативно же к дистанционной работе отнеслись 73% граждан, еще 12% не определились. Об этом свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова.

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Отмечается, что наибольшее количество поддерживающих работу на "удаленке" среди тех, кто на время карантина перешел на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы. Таких, по данным исследования, 29,5% опрошенных.

При этом большинство тех, кто перешел на дистанционную работу с сохранением зарплаты выступают против работы на "удаленке" (56%).

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"Отношение к дистанционной работе статистически значимо не отличается среди работников государственного сектора (соответственно 14% и 76%) и частного сектора (соответственно 15% и 74%)", – говорится в исследовании.

Исследование проведено с 21 по 26 мая 2021 методом интервью "лицом к лицу". Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. В Центре Разумкова говорят, что исследование проводилось при финансовой поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.

По опросу Центра Разумкова, большинство украинцев – 60% – оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую".

Опрос Центра Разумкова о том, какими действиями властей украинцы довольны и недовольны больше всего.

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Станислав Стороженко

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