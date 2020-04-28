Большинство украинцев обещают на майские праздники сидеть дома – опрос

74% опрошенных украинцев планируют быть дома на майские выходные. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.
17% респондентов намерены заняться домашним хозяйством, 8% хотят посетить родных, близких, 5% - провести время с друзьями, знакомыми, 1% - поехать в путешествие по стране.
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Фото: ratinggroup.ua
Социологи отметили, что о желании заняться домашним хозяйством чаще говорили жители запада и центра, жители сел.
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Фото: ratinggroup.ua
Навестить родных и близких больше хочет молодежь, мужчины и более обеспеченные респонденты.
Опрос проводился 24-25 апреля во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса среди 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Погрешность - не более 2,8%.
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