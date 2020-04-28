Большинство украинцев обещают на майские праздники сидеть дома – опрос

Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

74% опрошенных украинцев планируют быть дома на майские выходные. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

17% респондентов намерены заняться домашним хозяйством, 8% хотят посетить родных, близких, 5% - провести время с друзьями, знакомыми, 1% - поехать в путешествие по стране.

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Фото: ratinggroup.ua

Социологи отметили, что о желании заняться домашним хозяйством чаще говорили жители запада и центра, жители сел.

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Фото: ratinggroup.ua

Навестить родных и близких больше хочет молодежь, мужчины и более обеспеченные респонденты.

Опрос проводился 24-25 апреля во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса среди 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Погрешность - не более 2,8%.

6 апреля 2020 года группа Рейтинг провела соцопрос , в результате которого выяснилось, что мужчины во время карантина стали тратить больше времени на сон, секс и алкоголь.

24 апреля Кабмин продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая.

План правительства выхода из карантина состоит из пяти этапов.

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