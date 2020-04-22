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Социологи показали, кто лучше переносит карантин – женщины или мужчины

Социологи показали, кто лучше переносит карантин – женщины или мужчины - Фото
Фото: pixabay.com
22.04.2020, 11:25

У украинцев снижается тревога из-за карантинных мер. При этом у мужчин растут показатели депрессии и расстройства сна – женщины справляются лучше.

Женщины в Украине быстрее мужчин адаптировались к изменениям в укладе жизни из-за коронавирусного карантина. К такому выводу пришли социологи группы Рейтинг, которая опубликовала результаты апрельского опроса.

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По данным аналитиков, женщины "и дальше" на фоне последних событий демонстрируют более высокий уровень всех эмоциональных показателей, чем мужчины.

"За это время у женщин заметно снижение уровня тревоги: они лучше адаптировались и привыкли к изменениям. У мужчин же фиксируется рост показателей депрессии и расстройства сна, которые прочно связаны между собой", - отметили в Рейтинге.

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По части возрастных различий данные такие: заметен рост расстройств сна у людей среднего возраста (30-49 лет), а у тех, кто в предпенсионным возрасте (50-59 лет) - усталости.

"Несмотря на это, среди последних фиксируется снижение уровня тревоги. Такая же тенденция и среди пожилых", – подчеркнули социологи.

По их словам, карантин перестал быть незнакомым явлением, а именно такие явления заставляют человека беспокоиться. К тому же паника у психологически здорового человека - это кратковременное состояние от нескольких минут до нескольких дней.

Опрос по мобильной связи при помощи компьютера проведен 10-12 апреля 2020-го среди 1627 "случайных" украинцев от 18 лет и старше. Погрешность - не выше 4%. Авторы опроса – группа Рейтинг в сотрудничестве с сетью Pollaris.

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Евгений Пилипенко
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