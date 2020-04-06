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Карантин. Украинцы стали больше спать, готовить еду и смотреть фильмы - опрос

Карантин. Украинцы стали больше спать, готовить еду и смотреть фильмы - опрос - Фото
Фото: pixabay.com
06.04.2020, 13:25

Социологи отметили, что даже те, кто ходит на работу, стали намного больше смотреть фильмы

Во время карантина украинцы, которые не ходят на работу (не работают или работают удаленно) значительно больше времени стали уделять сну, приготовлению и употреблению пищи, спорту, хобби, общению с близкими, обучению и саморазвитию, книгам, фильмам и сериалам. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

Социологи отметили, что даже те, кто ходит на работу, стали намного больше смотреть фильмы, следить за новостями, увеличили время на сон и еду (хотя и меньше респондентов, которые сидят на карантине).

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Чем занимаются украинцы на карантине - опрос соцгруппы Рейтинг: фото

Фото: ratinggroup.ua

Занятость практически не отразилась на частоте сексуальных контактов.

Среди базовых эмоций опрошенные чаще всего испытывают радость и заинтересованность /волнения. Менее выражены - удивление, гнев, печаль и страх.

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Опрос соцгруппы Рейтинг. Эмоции - инфографика: фото

Фото: ratinggroup.ua

Еще менее выражены - отвращение, чувство вины, стыд и безразличие.

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Эмоции и переживания. Опрос соцгруппы Рейтинг - фото

Фото: ratinggroup.ua

Компьютеризированный опрос по телефону в сотрудничестве с Национальной исследовательской сетью POLLARIS проведен группой Рейтинг 1–2 апреля 2020 года среди 1300 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность - не выше 4%.

  • 25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.
  • 3 апреля Кабмин усилил карантинные меры.

Читайте также: Пожилые меньше других возрастов боятся коронавируса – опрос Рейтинга о карантине

Арина Толина
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