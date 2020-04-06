Карантин. Украинцы стали больше спать, готовить еду и смотреть фильмы - опрос

Во время карантина украинцы, которые не ходят на работу (не работают или работают удаленно) значительно больше времени стали уделять сну, приготовлению и употреблению пищи, спорту, хобби, общению с близкими, обучению и саморазвитию, книгам, фильмам и сериалам. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.
Социологи отметили, что даже те, кто ходит на работу, стали намного больше смотреть фильмы, следить за новостями, увеличили время на сон и еду (хотя и меньше респондентов, которые сидят на карантине).
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Фото: ratinggroup.ua
Занятость практически не отразилась на частоте сексуальных контактов.
Среди базовых эмоций опрошенные чаще всего испытывают радость и заинтересованность /волнения. Менее выражены - удивление, гнев, печаль и страх.
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Фото: ratinggroup.ua
Еще менее выражены - отвращение, чувство вины, стыд и безразличие.
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Фото: ratinggroup.ua
Компьютеризированный опрос по телефону в сотрудничестве с Национальной исследовательской сетью POLLARIS проведен группой Рейтинг 1–2 апреля 2020 года среди 1300 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность - не выше 4%.
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