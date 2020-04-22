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Шмыгаль: Не должно быть иллюзий, что в мае закончился карантин – и мы все забыли

Шмыгаль: Не должно быть иллюзий, что в мае закончился карантин – и мы все забыли - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
22.04.2020, 08:57

По словам премьера Дениса Шмыгаля, украинцам - как и всему миру - придется научиться жить в новых реалиях, и это по меньшей мере на два следующих года

Планы об окончании нынешнего карантина 11 мая не значат, что режим точно начнут ослаблять на следующий день, после чего все вернется к тому, как было. Возможно, все продлится, в том числе с последующими карантинами, чтобы погасить будущие вспышки коронавируса, рассказал РБК-Украина глава правительства Денис Шмыгаль.

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По его словам, Всемирная организация здравоохранения предполагает – и власть с этим согласна, – что следующие два года мы будем жить в условиях противостояния коронавирусу и сохранения жизни/здоровья людей.

"Поэтому здесь не должно быть иллюзий, что в мае месяце закончился карантин, и мы все вышли и все забыли. Все страны, которые успешно преодолели первый пик заболеваемости, сегодня стоят на пороге следующих пиков. <...> Поэтому иллюзии, что Украине удалось удержать первую волну и что все в порядке, нет. Нужно учиться жить в новых условиях", – подчеркнул он.

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Это, перечислил Шмыгаль, целый ряд вещей, с которыми "нужно научиться жить ежедневно по меньшей мере следующих два года": придерживаться масочного режима, социальной дистанции, правил дезинфекции, поведения в транспорте, общественных местах и магазинах.

"Пока что мы рассматриваем 11 мая как такой желанный рубеж, после которого мы ожидаем получать положительные данные, и жить в более мягком режиме. Но не факт, что так и будет", – резюмировал он.

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Евгений Пилипенко
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