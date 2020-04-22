Шмыгаль: Не должно быть иллюзий, что в мае закончился карантин – и мы все забыли

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Планы об окончании нынешнего карантина 11 мая не значат, что режим точно начнут ослаблять на следующий день, после чего все вернется к тому, как было. Возможно, все продлится, в том числе с последующими карантинами, чтобы погасить будущие вспышки коронавируса, рассказал РБК-Украина глава правительства Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, Всемирная организация здравоохранения предполагает – и власть с этим согласна, – что следующие два года мы будем жить в условиях противостояния коронавирусу и сохранения жизни/здоровья людей.

"Поэтому здесь не должно быть иллюзий, что в мае месяце закончился карантин, и мы все вышли и все забыли. Все страны, которые успешно преодолели первый пик заболеваемости, сегодня стоят на пороге следующих пиков. <...> Поэтому иллюзии, что Украине удалось удержать первую волну и что все в порядке, нет. Нужно учиться жить в новых условиях", – подчеркнул он.

Читайте также: Киев разработал план поэтапного ослабления карантина - Кличко

Это, перечислил Шмыгаль, целый ряд вещей, с которыми "нужно научиться жить ежедневно по меньшей мере следующих два года": придерживаться масочного режима, социальной дистанции, правил дезинфекции, поведения в транспорте, общественных местах и магазинах.

"Пока что мы рассматриваем 11 мая как такой желанный рубеж, после которого мы ожидаем получать положительные данные, и жить в более мягком режиме. Но не факт, что так и будет", – резюмировал он.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

По прогнозам ученых и ВОЗ, вакцины не будет как минимум до 2021 года.

На утро 21 апреля в Украине выявлено 6125 случаев , 161 человек умер, 367 выздоровели.

Читайте также: Ляшко: Карантин работает, без него в Украине было бы 180 000 больных COVID-19