Карантин. Из Турции украинцы вернутся на пароме: все пройдут обсервацию

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА

Граждане Украины, которые находились в Турции и не смогли вовремя выехать домой в связи с карантином, сегодня возвращаются в страну паромом. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле.

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Паромный рейс был запланирован на 06:00 4 апреля от турецкого порта Карасу до Черноморска.

Украинцы при пересечении госграницы должны пройти 14-дневную обсервацию в одном из определенных Одесской областной государственной администрацией месте.

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"Учитывая ограничения на осуществление междугородных пассажирских перевозок, введенные в Турции, Генконсульство Украины в Стамбуле украинцам предоставило транспорт для проезда в порт Карасу", - отмечается в сообщении.

По последним данным, в Турции зафиксированы 20 921 случаев заражения коронавирусом, умерли 425 человека, выздоровели 484.

12 марта для профилактики распространения коронавируса Минкультуры и туризма Турции рекомендовало туроператорам и отелям перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.

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