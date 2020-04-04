Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Карантин. Из Турции украинцы вернутся на пароме: все пройдут обсервацию

Карантин. Из Турции украинцы вернутся на пароме: все пройдут обсервацию - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
04.04.2020, 10:46

Украинцы пройдут 14-дневную обсервацию в Одесской области

Граждане Украины, которые находились в Турции и не смогли вовремя выехать домой в связи с карантином, сегодня возвращаются в страну паромом. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Паромный рейс был запланирован на 06:00 4 апреля от турецкого порта Карасу до Черноморска.

Украинцы при пересечении госграницы должны пройти 14-дневную обсервацию в одном из определенных Одесской областной государственной администрацией месте.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Учитывая ограничения на осуществление междугородных пассажирских перевозок, введенные в Турции, Генконсульство Украины в Стамбуле украинцам предоставило транспорт для проезда в порт Карасу", - отмечается в сообщении.

По последним данным, в Турции зафиксированы 20 921 случаев заражения коронавирусом, умерли 425 человека, выздоровели 484.

  • 12 марта для профилактики распространения коронавируса Минкультуры и туризма Турции рекомендовало туроператорам и отелям перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.

Читайте также: Аваков: МВД не даст разрешение на прилет чартеров, если не будет 100% обсервации

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Турция украинцы паром коронавирус обсервация
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 