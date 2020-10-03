COVID-19. Степанов объяснил, где нужно усилить контроль за карантином
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что нужно усилить контроль за карантином в местах массового скопления людей
Министерство здравоохранения призывает усилить контроль за соблюдением карантина на рынках и других местах скопления людей, поскольку на этой неделе ежедневно выявляли более 4 000 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня на онлайн-брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Чиновник объяснил, что у Минздрава нет полномочий контролировать соблюдение карантина, поэтому он призвал контролирующие органы усилить меры.
"Чтобы усилили контроль особенно в тех местах, где у нас такие большие массовые скопления людей. Ну, например, те же самые рынки", – подчеркнул Степанов, уточнив, что в магазинах и супермаркетах пытаются устанавливать контролирующие меры.
По его словам, в стране увеличивается количество людей, у которых тяжелое протекание болезни.
На сегодня в больницах находятся 16 076 больных с подтвержденным диагнозом и пациентов с подозрением на коронавирус. Из 29827 койко-мест, отведенных для больных , пока заполнено 53,9%.
- 3 октября сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом рекордное количество человек – 4661 (сутками ранее – 4633).
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