Карантин. В Минобразования объяснили, по каким предметам учителя могут не ставить оценки

Школам разрешили отказаться от оценок по некоторым предметам на время карантина

Во время дистанционного обучения в условиях карантина в школах могут ввести собственную шкалу оценивания определенных предметов или отказаться от оценивания по некоторым предметам. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки.

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Речь идет о предоставлении разрешения на осуществление тематического/семестрового/годового оценивания предметов "Физическая культура", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Основы здоровья" и отдельных предметов вариативной составляющей не по 12-балльной шкале, а - "зачтено"/"не зачтено" при проведении более 50% уроков в дистанционном формате.

В Минобразования объясняют, что возможность введения собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся определена ст. 17 законом о среднем образовании.

"В случае введения учебным заведением собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся ним должны быть определены правила перевода в систему оценивания, определенной законодательством", - говорится в сообщении.

16 сентября Кабмин разрешил работу школ и детских садов в красной карантинной зоне.

21 сентября Ивано-Франковск и Черновцы вышли из красной карантинной зоны.

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Арина Толина

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