Карантин. В Минздраве рассказали, когда могут разрешить концерты

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В связи с коронавирусным карантином разрешить концерты и массовые мероприятия могут после 22 июня. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"13 июня (концерт пройдет, - ред.) вряд ли. Это невозможно<…>Проведение массовых мероприятий не предусмотрено на том этапе, который действует сейчас, и на тех этапах, которые наступят после 1 июня или после 10 июня", - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что говорить о проведении массовых мероприятий можно говорить "исключительно ближе к 22 июня". Тогда могут начать обсуждать, как, в какие сроки и при каких условиях можно проводить большие мероприятия.

С 22 мая в Украине ввели адаптивный карантин: что разрешат и какие области готовы - инфографика .

На утро 25 мая коронавирус подтвержден у 21245 человек, 623 больных умерли, 7233 пациента выздоровели. За последние сутки в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19, это наименьшее число новых заболевших с 9 апреля - тогда было 224.

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