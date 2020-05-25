Карантин. В Минздраве рассказали, когда могут разрешить концерты

В связи с коронавирусным карантином разрешить концерты и массовые мероприятия могут после 22 июня. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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"13 июня (концерт пройдет, - ред.) вряд ли. Это невозможно<…>Проведение массовых мероприятий не предусмотрено на том этапе, который действует сейчас, и на тех этапах, которые наступят после 1 июня или после 10 июня", - сказал чиновник.
Он подчеркнул, что говорить о проведении массовых мероприятий можно говорить "исключительно ближе к 22 июня". Тогда могут начать обсуждать, как, в какие сроки и при каких условиях можно проводить большие мероприятия.
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