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Карантин. В Минздраве рассказали, когда могут разрешить концерты

Карантин. В Минздраве рассказали, когда могут разрешить концерты - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
25.05.2020, 09:54

Проведение концертов и массовых мероприятий не предусмотрено в ближайших этапах ослабления коронавирусного карантина, подчеркнули в Минздраве

В связи с коронавирусным карантином разрешить концерты и массовые мероприятия могут после 22 июня. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"13 июня (концерт пройдет, - ред.) вряд ли. Это невозможно<…>Проведение массовых мероприятий не предусмотрено на том этапе, который действует сейчас, и на тех этапах, которые наступят после 1 июня или после 10 июня", - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что говорить о проведении массовых мероприятий можно говорить "исключительно ближе к 22 июня". Тогда могут начать обсуждать, как, в какие сроки и при каких условиях можно проводить большие мероприятия.

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Марк Сировой
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