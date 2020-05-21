Карантин. В Украину прилетели спецрейсы из двух стран

Аэоропорт Борисполь (фото - пресс-служба Госпогранслужбы)

Вчера пограничники контрольно-пропускного пункта Киев оформили более 320 пассажиров, прибывших самолетами из Баку и Тель-Авива. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Пограничники продолжают в обязательном порядке проводить температурный скрининг каждого пассажира. "Лиц с повышенной температурой тела, которые прибыли в Украину прошедшие сутки, не выявили. Также ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался", - уточнили в Госпогранслужбе.

Большинство прибывших установили мобильное приложение "Дій дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Трое украинцев, которые прилетели из Израиля не установили приложение, они согласились пройти обсервацию.

Всего за минувшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 18 400 человек.

Вчера пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили гражданина, который нарушил правила прохождения карантина. По данному факту проинформировали полицию.

13 мая сообщалось, что Польша не отменит контроль на внутренних границах с соседями-странами ЕС - Германией, Литвой, Чехией и Словакией - до 12 июня 2020 года.

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