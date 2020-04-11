Карантин. В Украину вернулись из ОАЭ 113 украинцев: фото, видео

Украинцы из ОАЭ прилетели в Украину (фото - пресс-служба СБУ)

В Киев из Объединенных Арабских Эмиратов 10 апреля прибыл самолет с 113 украинцами и медицинским грузом на борту. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Чартерным рейсом также доставили ​​первую партию гуманитарной помощи Украине из ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с коронавирусом.

Фото: ssu.gov.ua

Речь идет о средствах индивидуальной защиты:

15 000 медицинских халатов;

20 000 защитных масок;

500 000 перчаток;

30 000 пар защитной обуви;

15 000 комбинезонов;

6000 литров дезинфицирующего средства.

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В СБУ уточнили, что гуманитарный груз получен без привлечения средств госбюджета Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Все средства защиты будут непосредственно переданы отечественным больницам и медикам.

Видео: пресс-служба СБУ

23 марта в Украину из Китая прибыла первая партия тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

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