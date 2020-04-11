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Карантин. В Украину вернулись из ОАЭ 113 украинцев: фото, видео

Карантин. В Украину вернулись из ОАЭ 113 украинцев: фото, видео - Фото
Украинцы из ОАЭ прилетели в Украину (фото - пресс-служба СБУ)
11.04.2020, 15:23

Чартерный рейс также доставил ​​первую партию гуманитарной помощи Украине из ОАЭ

В Киев из Объединенных Арабских Эмиратов 10 апреля прибыл самолет с 113 украинцами и медицинским грузом на борту. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Чартерным рейсом также доставили ​​первую партию гуманитарной помощи Украине из ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с коронавирусом.

Украинцы из ОАЭ прилетели 10 апреля в Борисполь (фото - пресс-служба СБУ)

Фото: ssu.gov.ua

Речь идет о средствах индивидуальной защиты:

  • 15 000 медицинских халатов;
  • 20 000 защитных масок;
  • 500 000 перчаток;
  • 30 000 пар защитной обуви;
  • 15 000 комбинезонов;
  • 6000 литров дезинфицирующего средства.

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В СБУ уточнили, что гуманитарный груз получен без привлечения средств госбюджета Украины.

Доставлена первая партия гумпомощи Украине из ОАЭ (фото - пресс-служба СБУ)

Фото: ssu.gov.ua

Все средства защиты будут непосредственно переданы отечественным больницам и медикам.

Видео: пресс-служба СБУ

  • 23 марта в Украину из Китая прибыла первая партия тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

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Арина Толина
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