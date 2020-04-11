Карантин. В Украину вернулись из ОАЭ 113 украинцев: фото, видео

В Киев из Объединенных Арабских Эмиратов 10 апреля прибыл самолет с 113 украинцами и медицинским грузом на борту. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Чартерным рейсом также доставили первую партию гуманитарной помощи Украине из ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с коронавирусом.
Фото: ssu.gov.ua
Речь идет о средствах индивидуальной защиты:
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В СБУ уточнили, что гуманитарный груз получен без привлечения средств госбюджета Украины.
Фото: ssu.gov.ua
Все средства защиты будут непосредственно переданы отечественным больницам и медикам.
Видео: пресс-служба СБУ
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