Карманные часы пассажира "Титаника" проданы на аукционе за рекордные $2,33 млн

Модель "Титаника" (Фото: Antonio Bat/EPA)

Золотые карманные часы, принадлежавшие погибшему пассажиру "Титаника", проданы на аукционе в минувшие выходные за рекордную сумму в 1,78 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно $2,33 млн. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Часы, принадлежавшие 67-летнему Исидору Штраусу, ушли с аукциона за 1,78 млн фунтов стерлингов, что стало самой высокой суммой, когда-либо уплаченной за памятные вещи, связанные с "Титаником". Этот лот – гравированные часы Jules Jurgensen весом 18 карат – он получил в подарок на свой 43-й день рождения в 1888 году.

Предыдущий рекорд продажи предмета, связанного с "Титаником", был установлен в прошлом году, когда другие золотые карманные часы, подаренные капитану судна, которое спасло более 700 пассажиров с лайнера, были проданы за 1,56 млн фунтов стерлингов.

Штраус родился в еврейской семье в Баварии в 1845 году. Он эмигрировал в США вместе со своей семьей в 1854 году. Именно там Штраус получил себе имя, став партнером в нью-йоркском универмаге Macy's.

Штраус и его жена Ида были двумя из более 1500 пассажиров, погибших, когда "Титаник" затонул в 1912 году, и двумя из относительно немногих пассажиров первого класса, погибших в этой трагедии.

Когда корабль начал тонуть, сообщалось, что пара добралась до спасательных шлюпок, где им предложили места из-за их возраста, но Штраус отказался от места раньше других мужчин. Ида отказалась оставить его, и в последний раз их видели живыми, когда они сидели на шезлонгах.

Пара была изображена в фильме Джеймса Кэмерона 1997 года "Титаник". На кадрах герои лежат на кровати в каюте, пока она заполнялась водой. Часы Штрауса позже были извлечены из обломков и возвращены семье.

Аукционист Эндрю Олдридж сказал: "Эта рекордная цена свидетельствует о неизбежном интересе к истории "Титаника". Каждый пассажир, мужчина, женщина и ребенок, а также член экипажа имели свою историю, и спустя 113 лет эти истории пересказываются через памятные вещи".