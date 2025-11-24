Кишеньковий годинник пасажира "Титаніка" продано на аукціоні за рекордні $2,33 млн

Модель "Титаніка" (Фото: Antonio Bat/EPA)

Золотий кишеньковий годинник, що належав загиблому пасажиру "Титаніка", продано на аукціоні минулими вихідними за рекордну суму в 1,78 млн фунтів стерлінгів, що еквівалентно $2,33 млн. Про це повідомила британська газета The Guardian.

Годинник, що належав 67-річному Ісидору Штраусу, пішов з аукціону за 1,78 млн фунтів стерлінгів, що стало найвищою сумою, коли-небудь сплаченою за пам'ятні речі, пов'язані з "Титаніком". Цей лот – гравійований годинник Jules Jurgensen вагою 18 каратів – він отримав у подарунок на свій 43-й день народження у 1888 році.

Попередній рекорд продажу предмета, пов'язаного з "Титаніком", було встановлено торік, коли інший золотий кишеньковий годинник, подарований капітанові судна, яке врятувало понад 700 пасажирів з лайнера, було продано за 1,56 млн фунтів стерлінгів.

Штраус народився в єврейській родині в Баварії у 1845 році. Він емігрував до США разом зі своєю родиною в 1854 році. Саме там Штраус здобув собі ім'я, ставши партнером у нью-йоркському універмазі Macy's.

Штраус та його дружина Іда були двома з понад 1500 пасажирів, які загинули, коли "Титанік" затонув у 1912 році, та двома з відносно небагатьох пасажирів першого класу, які загинули в цій трагедії.

Коли корабель почав тонути, повідомлялося, що пара дісталася рятувальних шлюпок, де їм запропонували місця через їх вік, але Штраус відмовився від місця раніше за інших чоловіків. Іда відмовилася покинути його, і востаннє їх бачили живими, коли вони сиділи на шезлонгах.

Пара була зображена у фільмі Джеймса Кемерона 1997 року "Титанік". На кадрах герої лежать на ліжку у каюті, поки вона заповнювалася водою. Годинник Штрауса пізніше був витягнутий з уламків і повернуто сім'ї.

Аукціоніст Ендрю Олдрідж сказав: "Ця рекордна ціна свідчить про неминучий інтерес до історії "Титаніка". Кожен пасажир, чоловік, жінка і дитина, а також член екіпажу мали свою історію, і через 113 років ці історії переказуються через пам'ятні речі".