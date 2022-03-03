Киевская ОГА: Из Бучи и Ирпеня вывезли почти 1500 человек
03.03.2022, 15:18
Над Бучей и Ирпенем реет украинский флаг.
Областные и местные власти, тероборона и "Укрзализныця" создали "зеленый коридор" и вывезли почти 1500 человек.
Еще 250 человек вывезли на автобусах в западные регионы Украины.
Об этом сообщают в Telegram-канале Алексей Кулеба/Киевская ОДА.
Также в города везут 6 фур с продуктами для людей, которые там остались.
"Будем пробиваться и к Гостомелю, в котором продолжаются бои", – пишут в сообщении.
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