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Кофе на карантине. КСУ открыл производство по делу о штрафе Зеленского

11.11.2020, 09:51
Кофе на карантине. КСУ открыл производство по делу о штрафе Зеленского - Фото
Фото Telegram Офиса президента

КСУ открыл производство 22 октября, дата его рассмотрения еще не определена

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство в ответ на запрос официально растолковать положения Конституции о возможном привлечении президента Владимира Зеленского к админответственности. Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Постановлением третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 №231-3 (И)/2020 открыто конституционное производство по этому делу", – говорится в сообщении КСУ.

Дату его рассмотрения еще не определили.

  • 3 июня Зеленский с представителями своего офиса в Хмельницком посетил кафе, хотя работа кафе пока запрещена.
  • 10 июня сообщалось, что Зеленского оштрафовали за нарушение карантина во время посещения кафе в Хмельницком. 
  • 19 июня Хмельницкий городской районный суд не стал выносить решение по делу о возможном нарушении президентом карантина и обратился в Верховный суд за разъяснением. Верховный суд просят определить, может ли Зеленский  быть привлечен к админответственности, если по ст. 105 Конституции он пользуется неприкосновенностью
  • 18 сентября пленум Верховного суда решил обратиться с этим вопросом в КСУ.

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Арина Толина
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